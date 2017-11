Das hat ja lange gedauert, aber jetzt hat es wohl jemand geschafft, die Schweden von einer erneuten Veröffentlichung ihrer Klassiker zu überzeugen. Den Anfang macht das 1983er Werk "Stronger Than Evil", das am 26. Januar 2018 über No Remorse Records zurückkehren wird. Dabei wird es das Album als Digipak CD, Jewel Case CD, LP + CD Package und Limited Edition Box Set geben, die alle mit sechs Bonustracks ausgestattet sein werden. Hier ist die gesamte Trackliste:

1. Run with the Devil

2. The King

3. Singing Swords

4. Dreaming

5. Stronger than Evil

6. Free

7. Saturday Night

8. Roar of the North

9. I Am Me

10. Air Raid

11. Lionheart

12. I'm Alive

13. Day Of Dream

14. Sleipnir Unleashed

Wie bekannt sein dürfte, wird HEAVY LOAD am 28. April 2018 in Lauda-Königshofen auf dem Keep It True Festival spielen. Da hat sich das Festival mal wieder eine echte Kultband geangelt. Respekt. Natürlich ist das Festival bereits wieder ausverkauft. In Lauda nichts Neues bei dem Line-Up, das das Team jedes Jahr auf die Bretter bringt.