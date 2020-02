HEAVY PETTIN': Neue EP

Die britischen Plüsch-Rocker, die in den Achtzigern drei tolle Alben veröffentlicht haben, sind wieder da. Zuletzt hatte man einige Auftritte auf Festivals und war sogar auf der Insel getourt. Das mündete in die neue EP, die man auf der Webseite der Band bestellen kann. Auch wenn das Scheibchen mit £17,99 inklusive Versand etwas teuer geraten ist. Aber vielleicht sind diese Lieder auch einfach so gut:

1. Get Back To You

2. Tell Me Why

3. Who We Are

4. Hard to Hold