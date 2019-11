HEAVY PETTIN': drei Re-Releases

Cherry Red Music wird die drei Alben "Lettin Loose", "Rock Ain't Dead" und "The Big Bang" am 29. November neu auf den Markt bringen. Die Band aus dem schottischen Glasgow hatte ihre Karriere auf Neat Records begonnen, wurde dann aber von dem größeren Label Polydor unter Vertrag genommen, wo die ersten beiden der neu aufgelegten Alben erschienen. Für "The Big Bang" war HEAVY PETTIN' dann bei FM Records unter Vertrag. Vorbestellungen nimmt das Label entgegen.



