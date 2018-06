HEIR APPARENT: VÖ-Datum, Artwork und Tracklist

Die progressiven US-Metaller HEIR APPARENT haben das Cover, die Trackliste und das Veröffentlichungsdatums ihres kommenden dritten regulären Studioalbums "The View From Below" bekannt gegeben. Die Scheibe wird am 15.10.2018 über das griechische Label No Remorse Records veröffentlicht und Tom Hall und der Band produziert. Tom Hall hatte bereits den Bandklassiker "Graceful Inheritance (1986) produziert und ebenso mit QUEENSRYCHE an deren Scheiben "Queensrÿche"-EP (1983) und "Empire" (1990) gearbeitet.



Hier die Trackliste:

1. Man in the Sky

2. The Door

3. Here We Aren't

4. Synthetic Lies

5. Savior

6. Further And Farther

7. The Road To Palestine

8. Insomnia



Das aktuelle Line-up besteht aus den Originalmitgliedern Terry Gorle (Gitarre), Derek Peace (Bass) und Ray Schwartz (Schlagzeug), sowie aus Op Sakiya (Keyboards) und Will Shaw (Gesang) - also aus den Leuten, die 2016 bereits auf dem griechischen "Up The Hammers"-Festival und dem "Keep It True" im tauberfränkischen Königshofen gespielt haben.