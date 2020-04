HELLFEST auf nächstes Jahr verlegt

Jetzt geht es weiter mit den Festivalabsagen und -verlegungen. Aktuell wurde das HELLFEST in Frankreich für dieses Jahr abgesagt und so, wie es ist, auf 2021 verschoben. Nur zur Einordnung: Das Festival wäre deutlich später als das Rock Hard Festivalüber die Bühne gegangen. Ich glaube fast nicht, dass wir in diesem Jahr überhaupt noch eines der üblichen Festivals werden genießen dürfen...

