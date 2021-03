HELLOWEEN - Der Vorverkauf fürs Album geht los

Heute startet der Vorverkauf für das am 18.06.2021 über die Nuclear Blast Tonträger Produktions- und Vertriebs GmbH erscheinende selbstbetitelte Wiedervereinigungswerk von HELLOWEEN. Das Album wird erscheinen als CD mit der folgenden Trackliste:

01 - Out For The Glory

02 - Fear Of The Fallen

03 - Best Time

04 - Mass Pollution

05 - Angels

06 - Rise Without Chains

07 - Indestructible

08 - Robot King

09 - Cyanide

10 - Down In The Dumps

11 - Orbit

12 - Skyfall

Die Auflagen als CD-Mediabook und Doppel-Vinyl (in allerlei Farben und Limitierungen, ja sogar als Hologramm-LP) werden die folgenden Bonustracks haben:

01 - Golden Times

02 - Save My Hide

Und die Oberluxus-Earbook-Kiste kommt gar mit drei Bonustracks ums Eck:

01 - Golden Times

02 - Save My Hide

03 - Pumpkins United

Von der einfachen CD für 17,- Euro bis hin zur Deluxe-Vinyl-Box für 150,- Euro ist alles geboten; auch Puzzle und Trinkglas. Hier geht's zur Vorbesteller-Seite:

https://media.nuclearblast.de/shoplanding/2021/Helloween/Album/helloween.html