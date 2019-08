HELLOWEEN - Livevideo zu

Als Vorgeschmack auf das kommende Live-Boxset "United Alive!" von der "Pumpkins United"-Tour, das am 04.10.2019 in mannigfaltigen Auflagen über Nuclear Blast erscheinen wird und ab sofort vorbestellt werden kann, haben euch eure Lieblingskürbisköpfe HELLOWEEN auf YouTube einen Live-Videoclip hochgeladen, in welchem ihr die Liveaufführung der Vereinigungskomposition 'Pumkins United' vom 2018er "Wacken Open Air"







Ab sofort vorbestellbar bei:

Nuclear Blast: http://nblast.de/HelloweenUnitedAlive

iTunes: http://nblast.de/HelloweenUnitedAliveIT

Apple Music: http://nblast.de/HelloweenUnitedAliveAM

Amazon: http://nblast.de/HelloweenUnitedAliveAZ

Google Play: http://nblast.de/HelloweenUnitedAliveGP

Quelle: Nuclear Blast Redakteur: Rüdiger Stehle Tags: helloween pumpkins united michael kiske kai hansen andi deris michael weikath markus großkopf dani löble sascha gerstner