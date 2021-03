HELLOWEEN - Teaservideo zur kommenden Single

Zur kommenden HELLOWEEN-Single "Skyfall", dem neuesten Werk der reunierten Kürbisfraktion, gibt es als ersten Vorgeschmack nun einen dreiviertelminütigen Ausschnitt des brandneuen, recht Sci-Fi-lastigen Videoclips, der durchaus Lust auf mehr macht.



Erscheinen wird die neue Single am 02.04.2021 und zwar in einer MCD-Version sowie in 10 verschiedenen Vinylversionen bei Nuclear Blast. Wählt weise, denn neben des kürzeren Single-Edits des Titelstücks werden die regulären Singles (die MCD und acht Vinylfarben) einen Alternative-Vocals-Mix der Langform des Titelstücks enthalten, und zwei spezielle Vinylsingles - die "Indestructible Versions" - das weitere Stück 'Indestructible'. Ihr seid verwirrt? Ja, wir auch... Schaut es euch selbst an, ob und was ihr ordern wollt:

https://www.nuclearblast.de/de/produkte/tontraeger/cd/cd-digi-single/helloween-skyfall.html