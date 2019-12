HELLOWEEN: Neues Album & Tour angekündigt!

Für 2020 haben die wiedervereinigten HELLOWEEN jetzt ein neues Album und die dazugehörige Tour angekündigt. Das noch unbetitelte neue Werk soll Ende August/Anfang September erscheinen, bevor es unter dem Titel »United Alive World Tour Part II« wieder auf Tour geht.



"Das Feedback in den sozialen Medien war überwältigend! Unzählige Male ‚Das war die Show meines Lebens!’ zu lesen, gibt einem den absoluten Kick, den Fans noch mehr zu bieten! Auf geht's in die nächste Runde!" - Sascha Gerstner



"Die »Pumpkins United World Tour 2017-2019« hat uns zu einer echten Band zusammengeschweißt - jetzt sind wir superheiß drauf, gemeinsam ein neues Studioalbum aufzunehmen. Es ist künstlerisch extrem spannend!" - Andi Deris



"Es hat schon bei der ersten Tour riesig Spaß gemacht, aus all den Alben eine Show zu kreieren und mit dem neuen Album legen wir noch einen drauf. Wir werden natürlich wieder Klassiker im Set haben - insbesondere die Songs, die wir auf der ersten Tour nicht gespielt haben!" - Markus Grosskopf



»United Alive World Tour Part II«

Europa 2020

26.09. SK Zvolen - Ice Stadium

27.09. A Wien - Gasometer

29.09. CH Zürich - Samsung Hall

30.09. I Mailand - Lorenzini District

02.10. D Stuttgart - Hanns-Martin-Schleyer-Halle

04.10. UK Manchester - Academy

05.10. UK London - Brixton Academy

07.10. F Paris - L'Olympia

08.10. LUX Luxemburg - Rockhal

09.10. F Lyon - Le Transbordeur

11.10. E Barcelona - Sant Jordi Club

12.10. E Madrid - WiZink Center

15.10. CZ Prag - TBA

16.10. D Bochum - RuhrCongress

17.10. D Hamburg - Sporthalle

19.10. H Budapest - Papp László Sportaréna

20.10. PL Kattowitz - Międzynarodowe Centrum Kongresowe

23.10. RUS Moskau - Adrenaline Stadium

25.10. RUS St. Petersburg - A2 Green Concert

27.10. EST Tallinn - Noblessneri valukoda

29.10. FIN Helsinki - Black Box

31.10. S Göteborg - Partille Arena