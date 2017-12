HELLOWEEN: 'Pumpkins United' veröffentlicht, mehr Live-Termine

Die Hamburger sahnen ja momentan live richtig ab, da kommt die neue Single 'Pumpkins United' gerade recht, die das Lied als normale Version und Orchesterversion auf einer 10"-Single liefert. Zu kaufen gibt es die Scheibe im Nuclear Blast Shop. Hier ist das Lied zum Reinhören, während die Bestellung getätigt wird: Youtube.

Es wurden auch noch ein paar Zusatztermine in den HELLOWEEN-Live-Kalender eingetragen. Hier ist die komplette Liste, die auch einige Festivalauftritte beinhaltet:

09.12.2017 Madrid (Wizink Center)

14.12.2017 Sofia (Arena Armeec)

15.12.2017 Bucharest (Romexpo)

16.03.2018 Tokyo (EX Theater Roppongi)

18.03.2018 Sapporo (Zepp)

21.03.2018 Osaka (Zepp Bayside)

23.03.2018 Tokyo (Zepp)

24.03.2018 Tokyo (Zepp)

25.03.2018 Nagoya (Zepp)

07.04.2018 Moscow (Stadium)

09.04.2018 Kiev (Dvorets Sporta)

07.06.2018 Sölvesborg (Sweden Rock)

09.06.2018 Tampere (South Park Festival)

22.06.2018 Halden (Tons of Rock)

23.06.2018 Copenhagen (Copenhell)

06.07.2018 Barcelona (Rock Fest)

13.07.2018 Vizovice (Masters Of Rock)

25.07.2018 Szekesfehervar (Fezen Festival)

27.07.2018 Kuopio (RockCock)

07.09.2018 Las Vegas, NV (House Of Blues)

08.09.2018 Los Angeles, CA (Palladium)

10.09.2018 Chicago, IL (Concord Music Hall)

12.09.2018 Montreal (Metropolis)

14.09.2018 Worcester, MA (Palladium)

15.09.2018 New York, NY (Irving Plaza)

22.12.2018 Hamburg (Sporthalle)