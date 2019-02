HELLOWEEN mit zwei Neuauflagen

Die deutschen Power-Metaller von HELLOWEEN kündigen an, dass die Neuauflagen von zwei ihrer Alben-Klassiker am 19.April diesen Jahres erscheinen werden: Das wäre zum einen das Doppelalbum "Keeper Of The Seven Keys: The Legacy" von 2005, inklusive der Singles 'Mrs. God' und 'Light The Universe' feat. Candice Night und "Gambling With The Devil" von 2007 inklusive der Singles 'As Long As I Fall' und 'Find My Freedom'.



Die Alben werden in den untenstehenden Formaten erhältlich sein:



"Keeper Of The Seven Keys: The Legacy":

2CD + 2LP



CD1:

01. The King For A 1000 Years

02. The Invisible Man

03. Born On Judgment Day

04. Pleasure Drone

05. Mrs. God

06. Silent Rain



CD2:

01. Occasion Avenue

02. Light The Universe

03. Do You Know What You’re Fighting For?

04. Come Alive

05. The Shade In The Shadow

06. Get It Up

07. My Life For One More Day

Bonus:

08. Run (The Name Of Your Enemy)

09. Revolution



"Gambling With The Devil":

CD + 2LP



CD

01. Crack The Riddle

02. Kill It

03. The Saints

04. As Long As I Fall

05. Paint A New World

06. Final Fortune

07. The Bells Of The 7 Hells

08. Fallen To Pieces

09. I.M.E.

10. Can Do It

11. Dreambound

12. Heaven Tells No Lies

Bonus:

13. Find My Freedom

14. We Unite

15. See The Night

16. Never Surrender



Der Vorverkauf im Nuclear Blast Shop hat bereist begonnen.



