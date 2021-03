HELLRYDER: Wozu Corona so gut ist

Chris Boltendahl und Axel Ritt von GRAVE DIGGER haben das Corona-Tief genutzt, um ein neues Bandprojekt aus der Taufe zu heben. HELLRYDER heißt das Baby und wird außer den beiden Eltern von Timmi Breideband (GREGORIAN) und Steven Wussow (ORDEN ORGAN) unterstützt.

"Dirty Kick Ass Heavy Metal" soll geboten werden. Das Ergebnis ist ab 28.05.2021 auf dem Debütalbum "The Devil Is A Gambler" zu überprüfen, das bei Rock Of Angels Records erscheint.

Die Scheibe wird die folgenden Titel enthalten:

1. Hellryder

2. Sacrifice In Paradise

3. Night Rider

4. The Devil Is A Gambler

5. Jekyll & Hyde

6. Faceless Jesus

7. Chainsaw Lilly

8. I Die For You

9. Bad Attitude

10. Passion Maker

11. Harder Faster Louder

12. I Don't Wanna Die (Bonus Track)

Vorbestellungen sind auch möglich unter;

https://roar.gr/shop/

https://www.musicmegastore.com/product-category/preorders/

Digital:

https://backl.ink/145329002

https://rockworld24.bandcamp.com/album/the-devil-is-a-gambler