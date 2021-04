HELLRYDER: Zweiter Video-Teaser veröffentlicht

Die Heavy-Metal-Band HELLRYDER wird am 28.05.2021 via ROAR/Soulfood ihr Debütalbum mit dem Namen "The Devil Is A Gambler" veröffentlichen.



Die Band besteht aus Chris Boltendahl und Axel Ritt von GRAVE DIGGER. Weiterhin sind Timmi Breideband (GREGORIAN) und Steven Wussow (ORDEN ORGAN) mit am Start. Nun hat die Band im Vorfeld einen Teaser aus einem Videodreh veröffentlicht.



Die Tracklist liest sich so:

1. Hellryder

2. Sacrifice In Paradise

3. Night Rider

4. The Devil Is A Gambler

5. Jekyll & Hyde

6. Faceless Jesus

7. Chainsaw Lilly

8. I Die For You

9. Bad Attitude

10. Passion Maker

11. Harder Faster Louder

12. I Don't Wanna Die (Bonus Track)

