HELL OVER HAMMABURG 2018: Running Order

In der Markthalle am 9. und 10, März 2018 werden folgende Bands in dieser Reihenfolge die Bühne erklimmen:

Freitag, 9. März

Große Halle:

16.00 - 16.45 GEVURAH

17.15 - 18.00 DEAD KOSMONAUT

18.25 - 19.15 ULTHA

19.45 - 20.45 SAVAGE MASTER

21.15 - 22.15 DIAMOND HEAD

22.50 - 00.00 MASTER’S HAMMER



Samstag, 10. März:

Große Halle:

15:30 - 16:10: THE WIZARDS

16:40 - 17:20: SPELL

17:50 - 18:35: UNIVERSE217

19:05 - 19:50: E-FORCE perf. VOIVOD

20:20 - 21:10: SOLSTICE

21.40 - 22.30: VENENUM

23:00 - 00.15: ATLANTEAN KODEX



Marx:

16:30 – 17:15: MAGGOT HEART

18:00 - 18:45: THE FOG

19:15 – 20:00: SOURCE

20:45 - 21:30: TRAVELIN JACK

22:00 - 23.00: VISIGOTH

Tickets für HELL OVER HAMMABURG 2018 gibt es für 56 Euro bei Van Records, Iron Bonehead, High Roller Records oder Eventim.