HELL OVER HAMMABURG 2020: THE GATES OF SLUMBER und HORNS OF DOMINATION bestätigt

Am 6. und 7.März 2020 steigt in der Hamburger Markthalle die achte Auflage des Festivals HELL OVER HAMMABURG. Dafür wurden jetzt mit THE GATES OF SLUMBER und HORNS OF DOMINATION zwei weitere Band bestätigt.



Die Doom-Metal-Band THE GATES OF SLUMBER aus Indianapolis wurde zwar vor sechs Jahren zu Grabe getragen, doch die Band wagt ein Comeback und wird neben dem Festivalauftritt weitere Clubshows spielen.



HORNS OF DOMINATION, das fränkische Trio, wird demnächst sein Debütalbum veröffentlichen und wartet mit Black-Metal die Besucher erfreuen.



Die Tickets sind ab 65,00 Euro zzgl. Gebühren ab sofort erhältlich.



Das aktuelle Programm liest sich so:



VISIGOTH (USA)

NIFELHEIM (S)

THE GATES OF SLUMBER (USA)

HAUNT (USA)

IMHA TARIKAT (D)

TRAVELER (CAN/USA)

ARGUS (USA)

JOSEPH THOLL (S)

BELLROPE (D)

HORNS OF DOMINATION (D)



Alle weiteren Informationen gibt es auf der Festival-Homepage.

