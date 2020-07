HELL OVER HAMMABURG 2021: STYGIAN CROWN, THE COMMITTEE und weitere Bands bestätigt

Für die neunte Auflage des Festivals HELL OVER HAMMABURG 2021 sind weitere Bands bestätigt worden.



Diese sind:

STYGIAN CROWN

THE COMMITTEE

HEXENBRETT

THE HAWKINS

KARLOFF

Das Festival findet vom 5. bis 6. März 2021 in der Markthalle Hamburg statt. Tickets sind bereits ab 65,00 Euro zzgl. Gebühren erhältlich.



Das aktuelle Programm sieht so aus:

STYGIAN CROWN (USA)

THE COMMITTEE (International)

HIGH SPIRITS (USA)

MORNE (USA)

SOLSTICE (UK)

CAUCHEMAR (CAN)

DROWNED (D)

HADOPELAGYAL (D)

YXXAN (S)

THE HAWKINS (S)

HEXENBRETT (International)

KARLOFF (D)