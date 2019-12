HELL OVER HAMMABURG Festival 2020: Running Order veröffentlicht

Für das vom 06.-07.03.2020 in der Hamburger Markthalle stattfindende HELL OVER HAMMABURG ist die Running Order veröffentlicht worden.



Diese sieht so aus:



Freitag, 6. März

14.00: Doors Open



Große Halle

16.00 - 16.45: TRAVELER

17.15 - 18.00: (DOLCH)

18.30 - 19.15: JOSEPH TOLL

19.45 - 20.45: VEMOD

21.15 - 22.15: ARGUS

22.45 - 00.00: NIFELHEIM



Foyer

23.30 - 1.45 Metal Disco



Samstag, 7. März

14:30 Doors Open



Große Halle

15:30 - 16:10: MIDNIGHT DICE

16:40 - 17:20: ULTRA SILVAM

17:50 - 18:35: HAUNT

19:05 - 19:50: ROBERT PEHRSSON’S HUMBUCKER

20:20 - 21:10: BELLROPE

21.40 - 22.40: THE GATES OF SLUMBER

23:10 - 00.25: VISIGOTH



Marx

16:30 - 17:15: HORNS OF DOMINATION

18:00 - 18:45: BÜTCHER

19:15 - 20:10: SIJJIN

20:40 - 21:25: IMHA TARIKAT

22:00 - 23.10: MYTHIC SUNSHIP



Tickets zum Festival gibt es zum Preis von 65,-€ zzgl. Gebühren.

Quelle: Sure Shot Worx Redakteur: Swen Reuter Tags: hell over hammaburg 2020 markthalle hamburg nifelheim argus vemod visigoth the gates of slumber bellrope mythic sunship imha tarikat sijjin buetcher horns of domination haunt ultra silvam mindnight dice robert pehrssons humbucker