HELL OVER HAMMABURG: Vier Neuzugänge für 2019

Das wundervolle Indoor-Festival HELL OVER HAMMABURG gibt gleich vier starke Neuzugänge für 2019 bekannt. WIr dürfen uns auf folgende Bands freuen: Die griechischen DEAD CONGREGATION, die epischen Amis von MAGIC CIRCLE, die kauzigen Amis von MEGA COLOSSUS, sowie die aus der Schweiz stammende Truppe MATTERHORN, die uns frostige Klänge kredenzen wird. Tickets für diese tolle Veranstaltung gibt es hier, da und hier, dort und an diesem Ort. Wer also am 01.03.2019 noch nichts vor hat, sollte sich sputen, denn in diesem Jahr gab es keine Tageskasse mehr!

Für Unschlüssige nochmal das komplette, bisherige Billing:

DEAD CONGEGATION

FAUSTCOVEN

GATEKEEPER

MAGIC CIRCLE

MATTERHORN

MEGA COLOSSUS

THE NEPTUNE POWER FEDERATION

PROFESSOR BLACK

SANHEDRIN

WYTCH HAZEL