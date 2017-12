HELL OVER HAMMABURG mit E-FORCE, ohne DEGIAL

Das am 9. und 10. März in der Marthalle in Hamburg bereits zum sechsten Mal stattfindende Festival hat einen Neuzugang zu vermelden: E-FORCE. Die Band um ex-VOI VOD-Sänger Eric Forrest wird einen Set spielen, der ausschließlich aus Songs der beiden VOI VOD-Alben "Negatron" und "Phobos" bestehen wird. Das ist doch mal eine tolle Nachricht! Allerdings wird sie ein wenig getrübt durch die Absage von DEGIAL. Allerdings ist der Grund wirklich triftig: Die schwedische Band wird mit WATAIN im März auf Nordamerika-Tournee gehen.

Hier ist das gesamte Billing:

MASTER'S HAMMER (CZ)

ATLANTEAN KODEX (D)

DIAMOND HEAD (UK)

VENENUM (D)

SOLSTICE (UK)

SAVAGE MASTER (USA)

VISIGOTH (USA)

ULTHA (D)

SPELL (CANADA)

E-FORCE PERFORMING VOIVOD (Canada, France, Spain)

UNIVERSE217 (GREECE)

SOURCE (S)

THE FOG (D)

DEAD KOSMONAUT (S)

MAGGOT HEART (D/S)

THE WIZARDS (Spain)

GEVURAH (CANADA)

TRAVELIN JACK (D)

Tickets für HELL OVER HAMMABURG 2018 gibt es für 56 Euro bei Van Records, Iron Bonehead, High Roller Records oder Eventim.

