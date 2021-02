HELSLAVE: Neues Album

Die italienische Band HELSLAVE wird am 23.04.2021 ihr neues Album "From The Sulphur Depths" via Pulverised Records veröffentlichen. Während an diesem Datum das Werk digital und als CD zu haben ist, folgt am 14.05.2021 die Vinylausgabe. Musik gibt es mit dem Song 'Unholy Graves' auch schon auf die Ohren.



Die Tracklist liest sich so:

1. From The Sulphur Depths

2. Unholy Graves

3. Thrive In Blasphemy

4. Perpetual Damnation

5. Last Nail In The Coffin

6. Thy Will Be Undone

7. Funereal Lust

8. Desecration

9. Rotting Pile Of Flesh

10. The Sentence Of The Living

