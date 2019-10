HERBSTSCHATTEN: Plattendeal mit Boersma-Records

Die Hamburger Black-Metal-Band HERBSTSCHATTEN hat einen weltweiten Vertrag bei Boersma-Records unterzeichnet. Die norddeutsche Formation hat 2018 eine EP namens "Bergtempel" veröffentlicht. Ein komplettes Album soll in der zweiten Jahreshälfte 2020 erscheinen.



Die Band sagt dazu: "Wir von Herbstschatten freuen uns, endlich die großartigen Neuigkeiten verkünden zu können: Ab sofort sind wir ein Teil der Boersma - Records Familie! Wir verfolgen die Arbeit von Boersma schon länger und sind überzeugt, in Boersma.Records einen kompetenten Partner gefunden zu haben, mit dem wir zuversichtlich in die Zukunft von Herbstschatten blicken. Außerdem werden wir mit Boersma-Records im kommenden Jahr unseren nächsten Silberling veröffentlichen. Erste Eindrücke dazu könnt Ihr bereits auf der Tour sammeln."



Zum ersten Mal in der Geschichte der Band gehen die vier Hanseaten auf Tour quer durch Europa, um ihre Musik zu präsentieren. Neben Songs aus ihrem Erstlingswerk "Liv og død" und der EP "Bergtemepel" werden auch neue Songs gespielt. Die Band hat die Tour in Eigenregie organisiert und geplant. Zudem werden die Auftritte der Tour die ersten Shows mit Gitarrist Michi am Gesang sein.



Folgende Termine sind bestätigt:

07.11. – Hamburg / Kaiserkeller (Support: Thjodrörir Maggie’s First Words Wiedergänger)

08.11. – Hannover /KP.Linden (Support: Necrotic Woods, Alien To The System, The Black Court)

09.11. – Eernegem / B52 (Support: Sober Truth, Kuar Nhial, Mutant Christ)

10.11. – Köln / Blue Shell (Support: Sober Truth, Steorrah, Nectrotic Woods)

12.11. – Paris / Le Gambetta (Support: Mourning Dawn, Blackened Thrash, Basilique)

13.11. – Wien / escape (Support: Black Forest, Alphayn, Stalker)

14.11. – Prag / Klub 007 Strahov (Support: Naurrakar)

16.11. – Leipzig / Barfusz(Support: Aeolian, Akoasma, Irem, Priming Pressure)

23.11. - Berlin / Die Kiste (Support: Mors Cordis)

29.11. – Kiel / Pumpe – Special: 10 Years Of Herbstschatten Show (Support: Asator, Total Violence, Durothar)

