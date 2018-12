Aus seinem vierten Langeisen "The Devil Rides Out", welches stimmlich wieder einmal formidabel von Rick Altzi veredelt wurde, serviert uns Ex-ACCEPT Gitarrist HERMAN FRANK mit 'Hail & Row' ein neues Lyrik-Video. Erscheinen wird das Ganze dann am 08. Februar 2019 über AFM Records. Youtube.

