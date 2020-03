HESPERIAN OPUS: Debütalbum ist erschienen, Lyric-Video online

Mit "Chasing The Light" legte die griechische Formation HESPERION OPUS vor wenigen Tagen ihr Debütalbum über Steel Gallery Records auf. Das Quartett, in dem unter anderem SPITFIRE-Sänger Tassos Krokodilos und PALADINE-Bassist Chris Stergianidis tätig sind, hat zudem auch ein Lyric-Video des Titeltracks online verfügbar gemacht:

"Chasing The Light" wurde im letzten Jahr unter der Regie von Thymios Krikos in den "Deva Sound Studios" aufgenommen und von Kostas Scandalis, dem "Herrn des Remasterings" im Hause Arkeyn Steel gemischt.

Die Tracklist sieht folgendermaßen aus:

1. Chasing The Light

2. Field Of Fears

3. The Prison Mind

4. Rise From The Ashes

5. I Am I

6. Cast Into The Fire

7. Touch The Sky

8. Highest Of Hopes

9. Seas Of No Return

10. Out Of The Cage

