HEXENTANZ: Line-Up vollständig

Das HEXENTANZ Festival macht seinen Fans zu Weihnachten große Geschenke und veröffentlicht sein vollständiges Line-Up.

Neben SALTATIO MORTIS werden SUBWAY TO SALLY, HAGGARD und FINNTROLL in Losheim als Headliner an den Start gehen.

Außerdem spielen auf dem Festival vom 28. bis zum 30. April 2017:

L'ÂME IMMORTELLE

RAGNARÖK

BURN

HAMMER KING

MICROCLOCKS

MONO INC

STAHLMANN

VERSENGOLD

LORD OF THE LOST

FEUERSCHWANZ

NACHTBLUT

HEIMATAERDE

UNZUCHT

SCHWARZER ENGEL

VLAD IN TEARS

FLORIAN GREY

OHRENFEINDT



