HEXX - neues Material im Sommer

Die Bay-Area-Power-Thrasher HEXX werden im Sommer ein neues Album und eine neue Single an den Start bringen. Das fünfte Studioalbum wird den Titel "Entangled In Sin" tragen und auf High Roller Records erscheinen, und zwar auf Vinyl, CD und digital. Einige Songtitel wurden bereits bekannt gegeben, und diese lauten 'Power Mad', 'Internal Enemy', 'Strive The Grave' und 'Watching Me Burn'. Wie schon beim letzten Album wurde das Album von Bart Gabriel produziert und gemastert, aufgenommen von Tim Narducci. Das Cover-Artwork stammt vom italienischen Künstler Roberto Toderico, der bereits für große Namen tätig war, wie etwa die niederländischen Death-Metal-Veteranen SINISTER, THANATOS und ASPHYX.

Noch vor dem Album soll eine limitierte 7"-Single erscheinen, die Neueinspielungen der HEXX-Klassiker 'Night Of Pain' und 'Terror' enthalten wird.

Weitere Informationen: www.facebook.com/officialhexx

High Roller Records: www.hrrecords.de

Quelle: Bart Gabriel Management Redakteur: Rüdiger Stehle Tags: hexx bart gabriel high roller records entangled in sin tim narducci roberto toderico