HEXX: zwei-Alben-Deal mit High Roller Records

Die Bay Area Thrasher, deren Ruf (verdientermaßen!) deutlich größer ist als der Umfang ihres musikalischen Outputs, haben einen Vertrag bei High Roller unterschrieben. Das erste der beiden vertraglich zugesicherten Alben soll bereits im Frühjahr oder Sommer 2017 erscheinen. Dazu arbeiten die Jungs an zwölf neuen Songs zusammen mit Produzent Bart Gabriel, der auch die letzte HEXX-Single "Tyrants Of Steel" (split mit RUTHLESS) produzierte. Das Album soll den Titel "Wrath Of The Reaper" tragen.

