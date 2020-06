HIGH SPIRITS: Neues Album

Die Heavy-Metal-Band HIGH SPIRITS wird am 31.07.2020 via High Roller Records ihr neues Album "Hard To Stop" veröffentlichen. Dazu wurde neben dem Cover und der Tracklist auch schon ein erster Song namens 'Restless' herausgebracht. Das Album wurde von Chris Black in Chicago aufgenommen und danach von Dan Swanö im Unisound Studio abgemischt.



Die Tracklist liest sich so:

1. Since You've Been Gone

2. Restless

3. Face to Face

4. Hearts Will Burn

5. Voice in the Wind

6. All Night Long

7. Midnight Sun

8. Now I Know

9. We Are Everywhere

Quelle: Sure Shot Worx Redakteur: Swen Reuter Tags: high spirits restless hard to stop