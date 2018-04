HIRAKI: Noiserock mit dem Titel 'The Idealist', kostenloser Download

Die Band stammt aus Aarhus in Dänemark und hat ein neues Video am Start zu dem Lied 'The Idealist': Youtube.

Das dazugehörige Album heißt "Modern Genes" und stammt von einer Band, die Musiker von LISERSTILLE in ihren Reihen hat und sich neu formierte, um dem Noiserock zu frönen. Wer daran Interesse hat, der kann sich den ersten Siebentracker holen und dafür bezahlen, was er möchte. Einfach auf die Bandcamp-Seite von HIRAKI surfen und hören und downloaden.