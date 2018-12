HOLLOW zurück mit neuem Album

Die schwedische Prog-Band HOLLOW meldet sich nach fast 20 Jahren mit einem neuen Album zurück, auch wenn Andreas Stoltz mittlerweile mehr oder weniger solo aktiv ist. Zum Nikolaustag am 6. Dezember legt HOLLOW den Fans den neuen Langspieler "Between Eternities Of Darkness" digital in den Stiefel, am 25. Januar 2019 folgt die CD-Ausgabe.

Quelle: https://ashermediarelations.com/

Trackliste:1. Travel Far2. Fate Of The Jester3. Down4. Pull Of The Undertow5. Shadow World6. Hidden7. Calling8. The Road I’m On9. Death Of Her Dream10. Say Farewell