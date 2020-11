HOLLYWOOD UNDEAD: Sehr USA

Beim Quintett HOLLYWOOD UNDEAD kommt man sehr schnell auf den kulturellen Hintergrund.

Der zweite Teil seines zweigeteilten Opus "New Empire" ist nun angekündigt an. "New Empire, Vol. 2" wurde von Matt Good (ASKING ALEXANDRA, SLEEPING WITH SIRENS) produziert und erscheint am 04.12.2020 via BMG/Dove & Grenade Media.

Mit 'Gonna Be Okay' stellt die Band nun einen weiteren Vorboten bereit. Das dazugehörige Lyric-Video ist hier einsehbar.