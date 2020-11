HOLY MOTHER zeigt Albumdetails

Es gibt Neuigkeiten von der amerikanischen Hardrock-Truppe HOLY MOTHER. "Face This Burn" schimpft sich das neue Album und wird am 22.01.2021 bei Massacre Records veröffentlicht. Heute hat das Label Details dieser Veröffentlichung bekannt gegeben. Neben der Tracklist enthüllt HOLY MOTHER auch das Albumcover.



"Face This Burn" wurde von Kane Churko im The Hideout Recording Studio (Las Vegas) gemischt und gemastert.

Für das Albumartwork ist Anthony "Tone Man" Bell verantortlich.



HOLY MOTHER - Face This Burn

Tracklist



1. Face This Burn

2. Love Is Dead

3. Legends

4. No Death Reborn

5. The Truth

6. Prince Of The Garden

7. Wake Up America

8. Mesmerized By Hate

9. Today

10. The River

11. Superstar

