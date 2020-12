Die US-Rockband HOLY ROLLER BABY hat am 09.10.2020 ihr erstes Album mit dem Titel "Frenzy" veröffentlicht. Und schon gibt es zu dem Song 'Drag The Lake' ein Lyric Video, in dem es etwas Lustiges zu sehen gibt: Follow The Bouncing Ball!

