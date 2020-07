HOMICIDE: Vorbote zum neuen Album

Nach 25 Jahren meldet sich die kanadische Thrashband HOMICIDE zurück. Bei YouTube hat sie einen Clip zu 'Scrouge Of God' vom neuen Minialbum "Left For Dead", das am 21. August erscheinen soll, veröffentlicht.





