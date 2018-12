HORROR PAIN GORE DEATH mit kostenlosem Sampler

Das Label mit dem anheimelnden Namen hat einen kostenfreien Sampler zum Download bereitgestellt mit 34 Liedern und einer Spielzeit von fast zwei Stunden. Na, das können ja heftige Weihnachten werden. Auf dem guten Stück werden VIOLENT OPPOSITION, SCAPHISM, OBSCENE, BELDAM, RUIN, SYNAPSE MISFIRE, MENTAL COMA, HUMAN COMPOST, ADVENT OF BEDLAM, VHS, MAGGOT CASKET, ABSCESS, DAGGRA, BLASPHEMOUS, PINK MASS, ELBOW DEEP, MENTORS, ARCHAEOBEAST, RETORTION TERROR, TERRANAUT, CHAOSOPHY, SACRIFICIAL BLOOD, TRAITOR, TREASONIST, NO/MÁS, INVIDIOSUS, BLOOD OF THE WOLF, COATHANGER ABORTION, SACRIFICIAL SLAUGHTER, ROTTENNESS, FLESHREAPER, POUGHKEEPSIE, STRANGULIATORIUS, CRACK HOUSE vertreten sein, die alle passend hübsche, weihnachtliche Namen tragen. Echte Metaller surfen gleich mal rüber auf die Bandcamp-Seite des Labels und holen sich diesen kostenlosen Christbaumtornado in Form des "A Full Year In Review"-Jahresrückblicks von HORROR PAIN GORE DEATH. Ich bin dafür zu weich und höre wieder 'Last Christmas', nachdem mir VIOLENT OPPOSITION schon die Rübe abgeschraubt hat.



