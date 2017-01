HOUSE OF LORDS: Neues Album

Gute Nachricht für alle Melodic-Rock-Fans: das amerikanische Quartett HOUSE OF LORDS veröffentlicht am 24. März 2017 mit "Saint Of The Lost Souls" über Frontiers Records ihr neues Studioalbum. Neben Bandleader und Sänger James Christian, Gitarrist Jimi Bell, Schlagzeuger BJ Zampa und Neuzugang Bassist Chris Tristram ist natürlich auch wieder Christians Ehefrau Robin Beck mit auf dem Album zu hören. Jetzt schon einmal dick im Kalender eintragen.

Einen kleinen visuellen und akustischen Vorgeschmack gibt es hier.