HUMANASH: Video zu 'Night Adventure in a Desecrated Church'

Die Italiener HUMANASH haben ihre Debüt-EP über Jolly Roger Records veröffentlicht, die durchaus ansprechend zu rocken scheint, wenn das Lied 'Night Adventure in a Desecrated Church' repräsentativ ist: Youtube.

Die EP heißt "Reborn From The Ashes" und enthält folgende Lieder:

1. Evil Metal Obsession 02:37

2. Night Adventure in a Desecrated Church 02:53

3. The Nightmare Begins 04:37

4. Reborn from the Ashes 03:45

5. The Liberation of the Cursed Spirit 04:49

6. Eternal Darkness of Being 02:47

Im Jolly Roger Online-Store kann das Scheibchen bestellt werden (kleiner Tipp: da gibt es auch beide WITCHWOOD-Alben, die ich mal empfehlen möchte, und einiges mehr).