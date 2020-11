HUMANITY'S LAST BREATH kündigt neues Album

Die letzten beiden Videos 'Earthless' und 'Vittring' waren ganz offenbar Vorkunden, denn nun wurde angekündigt, dass HUMANITY'S LAST BREATH das neue Album "Välde" am 12.02.2021 via Unique Leader Records veröffentlicht.

Nebst dem Cover-Artwork von Mariusz Lewandowski wurde auch die Tracklist bekanntgegeben:

1. Dödsdans

2. Glutton

3. Earthless

4. Descent

5. Spectre

6. Dehumanize

7. Hadean

8. Tide

9. Väldet

10. Sirens

11. Futility

12. Vittring