HUNTSMEN: Mehr als ein Aufhorcher

Aus Chicago stammt dieses fünfköpfige Allrounderteam, zumindest was die Vermengung diverser Stile des Rock und Metal betrifft, kann man das schon als meisterhaft bezeichnen.

HUNTSMEN wird Mitte März 2020 sein neues Album "Mandala Of Fear" über Prosthetic Records veröffentlichen. Das wäre dann Album Nummer Zwei, nachdem man in den Jahren 2014 und 2016 bereits EPs veröffentlicht hatte. Das erwählte 'Ride Out' verdeutlicht ganz gut, was hier gemeint ist. Spannende Band!

Foto: (c) alle Rechte liegen bei Aaron Ehinger, mit freundlicher Genehmigung von Prosthetic Records

Quelle: Prosthetic Records/ Pioneer Redakteur: Mathias Freiesleben Tags: huntsmen neues album prosthetic records chicago mastodon yes prog rock metal sludge