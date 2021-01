HURRICANE ON SATURN: Video vom neuen Album

Nachdem die aus Italien stammende Band HURRICANE ON SATURN am 13.11.2020 ihr Debüt-Album "Killing Fields" veröffentlicht hat, gibt es jetzt zu dem Song 'Me Versus All' ein Lyric-Video.

Die fünfköpfige Formation kombiniert elektronische Musik mit Rock- und Metaleinflüssen.

Das komplette Album steht bei Bandcamp zum Streamen zur Verfügung.