HURRICANE ON SATURN...und weiter geht's mit neuem Material

Nachdem die italienischen Postcore/Nu Metaller von HURRICANE ON SATURN Mitte Novemer 2020 mit "Killing Field" ihr Debütalbum veröffentlicht haben, arbeitet die Band inzwischen bereits an einer neuen Single mit dem Titel 'Outsider'.

"Die Aufnahme-Session geht weiter und obwohl durch den Lockdown alles ausgebremst wird, rechnet die Band damit, die Single in den nächsten Monaten zu veröffentlichen", so das Statement von HURRICANE ON SATURN. Sänger Dakm untermalt diese Botschaft mit einer okkulten Geste...