HYBORIAN: Debüt wird erneut veröffentlicht

Season Of Mist wird das Debütalbum der US Stoner Rocker HYBORIAN mit dem Titel "Hyborian Vol. 1" am 23. Februar erneut verfügbar machen, das zuvor auf dem Label "The Company" nicht allzu große Aufmerksamkeit erregen konnte. Damit man sich selbst ein Bild machen kann, gibt es hier 'As Above, So Below': Youtube.

