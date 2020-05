HYEMS: Neues Album

Die Marburger Black-Metal-Band HEYMS hat am 01.05.2020 ihr neues Album "Anatomie des Scheiterns" via Black Sunset/MDD veröffentlicht.

Das komplette Album ist bei Youtube im Stream zu hören. Natürlich kann das Werk auch über die Band-Homepage käuflich erworben werden.



Die Tracklist liest sich so:

1. Triumph des Scheiterns

2. Siechtum – Briefe vom Ende

3. Vom Bankrott einer Seele

4. In diesem Graben

5. Zerwürfnis im Tal Josaphat

6. Morgendämmerung

7. In Ketten