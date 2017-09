HYPERION: Debüt

Klassischer Heavy Metal, das ist, was uns die Italiener HYPERION bieten wollen auf ihrem Album "Dangerous Days", das über Fighter Records am 22. November erscheinen wird. Folgende Songs werden enthalten sein:

1. Ultimatum

2. Dangerous Days

3. Incognitus

4. Ground and Pound

5. Forbidden Pages

6. The Killing Hope

7. The Grave of Time

8. Hyperion

Damit jeder weiß, worum es geht, gibt es den Titeltrack auch schon als Video: Youtube.