HYPERION bringt gefährliche Tage

Morgen, am 22. November, wird "Dangerous Days" über Fighter Records erscheinen, das neue Album der Italiener HYPERION, das folgende Lieder enthalten wird:

1. Ultimatum

2. Dangerous Days

3. Incognitus

4. Ground and Pound

5. Forbidden Pages

6. The Killing Hope

7. The Grave of Time

8. Hyperion

Zu dem Stück 'Ultimatum' gibt es bereits ein Video: Youtube.