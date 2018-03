Nach den beiden – zu Recht – von Presse und Fans durch die Bank positiv aufgenommenen Alben "Hypnos" (2014) und "Cold Winds" (2016) bei Crusher Records, wurde die schwedische Classic / Hard Rock-Formation HYPNOS vor kurzer Zeit von The Sign Records unter Vertrag genommen.

Da das erste Studio-Langeisen in dieser Kooperation jedoch erst im Herbst fertiggestellt sein wird, hat sich die seit geraumer Zeit mit TRIAL-Frontmann Linus Johansson als Sänger fungierende Truppe zusammen mit dem neuen Business-Partner dazu entschieden den Fans die Wartezeit ein wenig zu versüßen.

Und zwar mit "GBG Sessions" (bedeutet übrigens nichts anderes als "Göteborg Sessions"), einem am 20. April erscheinenden Album. Darauf gibt es fünf ausgewählte alte Tracks zu hören, die allesamt "Live Im Studio" eingespielt wurden, dazu den ABBA-Klassiker 'Gimme! Gimme! Gimme!' im Classic Rock-Gewand und zusätzlich die beiden bereits fertiggestellten brandneuen Tracks 'Ain't No Fool' und 'Looking Out', die schon einmal einen ersten Einblick in das kommende Studio-Album geben.

Die komplette Tracklist sieht folgendermaßen aus:

1. Ain't No Fool

2. Border Patrol

3. Hands Of Evil

4. Nightmares

5. Looking Out

6. 1800

7. The Mountain

8. Gimme! Gimme! Gimme!