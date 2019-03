HYPNOS: Konzertdaten für Europa veröffentlicht

Die tschechische Death-Metal-Band HYPNOS wird demnächst durch Europa touren. Bei der "Death from the East Tour 2019" werden weiterhin die ukrainischen Bands FLESHGORE, ETSYKH und REVOLT mit dabei sein. Für HYPNOS sind es die allerersten Shows in der Ukraine. Das Set wird sich vor allem auf die beiden "The Writecrow" aus dem Jahr 2017 und "Heretic Commando" aus 2012 konzentrieren, die über Einheit Produktionen veröffentlicht worden sind.



Folgende Termine sind bestätigt:



FRI 26.4. / CZE / BRNO / SEMILASSO

SAT 27.4. / CZE / PILSEN / POD LAMPOU

SUN 28.4. / GER / REGENSBURG / ALTE MAELZEREI

MON 29.4. / GER / HOF / WIESLA ROCK CLUB

TUE 30.4. / GER / BAD SALZUNGEN / KW 70

WED 01.5. / GER / JENA / ROSENKELLER

THU 02.5. / CZE / PRAGUE / MODRÁ VOPICE

FRI 03.5. / POL / BIELSKO-BIALA / RUDEBOY CLUB

SAT 04.5. / CZE / STARÁ VES U RÝMAŘOVA / BUGRFEST

SAT 11.5. / CZE / MORKOVICE / MAJÁLES

30.5.-1.6. / GER / RÖBEL-MÜRITZ / FUCK THE COMMERCE

SAT 21.9. / CZE / HLINSKO-BLATNÁ / POŘEZANEJ KSICHT FEST

THU 10.10. / UKR / VINNITSA / TBA

FRI 11.10. / UKR / KYIV / VOLUME CLUB

SAT 12.10. / UKR / KHARKIV / LF CLUB

SUN 13.10. / UKR / DNEPR / MAHNO CLUB

MON 14.10. / UKR / KREMENCHUK / ROCKER PUB

SAT 01.11. / HUN / BUDAPEST /S8 UG CLUB

FRI 08.11. / POL / WROCLAW / TBA

SAT 09.11. / POL / POZNAN / TBA

SUN 10.11. / POL / WARSZAWA / TBA

MON 11.11. / POL / KRAKOW / TBA

FRI 13.12. / CZE / TŘEBÍČ / B CLUB

SAT 14.12. / CZE / TÝN NAD VLTAVOU / SOKOLOVNA

FRI 20.12. / AUT / WIEN / ESCAPE

SAT 21.12. / CZE / UHERSKÉ HRADIŠTĚ / MÍR



2020

FRI 24.1. / GER / BERLIN / BLACKLAND

THU 16.4. / CZE / PRAGUE / JIŽÁK

SAT 18.4. / CZE / TRUTNOV-VOLETINY / MONSTERS OF METAL

10.10. / CZE / SVITAVY / TYJÁTR

19.12. / CZE / UHERSKÉ HRADIŠTĚ / MÍR

Quelle: Einheit Produktionen Redakteur: Swen Reuter Tags: hypnos fleshgore etsykh revolt death from the east tour 2019 einheit produktionen