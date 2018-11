HYPOCRISY für das PARTY.SAN METAL OPEN AIR 2019 bestätigt

Im kommenden Jahr feiert das Party.San Metal Open Air das 25. Bestehen. Dazu wurde jetzt mit der schewdischen Band HYPOCRISY eine weitere Band bestätigt. In den letzten Jahr hatte sich die Band um Peter Tägtgren etwas rar gemacht, doch im kommenden Jahr wollen sie es in Schlotheim krachen lassen.



Das Festival findet vom 08.-10.08.2018 in Schlotheim statt.

Quelle: Sure Shot Worx Redakteur: Swen Reuter Tags: partysan 2019 schlotheim testament belphegor vomitory ascension firtan solstice craft gutalax hypocrisy peter taetgren