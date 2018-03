H.E.A.T.-FESTIVAL: CONEY HATCH als Headliner bestätigt

Mit CONEY HATCH wurde jetzt der erste Headliner des diesjährigen H.E.A.T.-FESTIVALs in der Rockfabrik Ludwigsburg am 1. und 2. Dezember bestätigt. Dabei handelt es sich um den ersten Auftritt der kanadischen AOR- und Hard-Rock-Band auf deutschen Boden. Ebenfalls neu im Billing ist KEE OF HEARTS feat. Kee Marcello (Ex-EUROPE, EASY ACTION) & Tommy Heart (FAIR WARNING, ex- SOUL DOCTOR) und TERRY BROCK (STRANGEWAYS).

Bisher bestätigt sind demnach:



CONEY HATCH

GUILD OF AGES

TERRY BROCK

KEE OF HEARTS

CRAZY LIXX

MICHAEL BORMANN'S JADED HARD

GIPSY ROSE

HUMAN ZOO

CARE OF NIGHT

VICE

MIDNITE CITY

WILDNESS

JESSICA WOLFF



Tickets und weitere Infos gibt es auf der Festival Homepage.