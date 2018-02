H.E.A.T.-FESTIVAL legt nach

Das Billing für das diesjährige H.E.A.T.-FESTIVAL in der Rockfabrik Ludwigsburg am 1. und 2. Dezember wächst weiter. Mit GUILD OF AGES wurde jetzt einer der Hauptacts bekannt gegeben. Ebenfalls neu hinzu gekommen ist WILDNESS.



Bisher bestätigt sind demnach:



GUILD OF AGES

CRAZY LIXX

MICHAEL BORMANN'S JADED HARD

HUMAN ZOO

CARE OF NIGHT

VICE

MIDNITE CITY

WILDNESS

JESSICA WOLFF



Tickets und weitere Infos gibt es auf der Festival Homepage.





Quelle: Festival Homepage Redakteur: Tommy Schmelz Tags: heat-festival 2018 ludwigsburg rockfabrik guild of ages crazy lixx michael bormanns jaded hard human zoo care of night vice midnite city wildness jessica wolff