Hammer Of Doom - CIRITH UNGOL mit Liveaufnahmen

Wie das "Hammer of Doom"-Festival bekannt gibt, das am 17. und 18.11.2017 in Würzburg stattfindet, werden die Epiker von CIRITH UNGOL als Samstagsheadliner eine exklusive Zweistundenshow spielen, deren Setlist das komplette "King Of The Dead"-Album enthalten wird. Weiterhin wird die Show für eine DVD/Live CD-Veröffentlichung mitgeschnitten. Die Veranstalter geben bekannt, dass der Vorverkauf sehr gut laufe und sich mit dem Ticketkauf sputen soll, wer dabei sein möchte.



Quelle: Veranstalter Redakteur: Rüdiger Stehle Tags: hammer of doom cirith ungol